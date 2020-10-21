Все трое пассажиров и пилот упавшего в реку под Вологдой вертолета погибли

Все трое пассажиров и пилот упавшего в реку под Вологдой вертолета Robinson погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника, близкого к следственным органам Вологодской области.

Отмечается, что тело одного пассажира, гендиректора туристической компании «Дед Мороз» Олега Васильева, нашли на земле. Еще двое пассажиров и пилот считаются без вести пропавшими.

По данным источника, помимо гендиректора на борту вертолета также находились вице-президент и сотрудница «АэроСоюза» Сергей Мозер и Анна Швецова, а также пилот Сергей Йог. Информация о пассажирах была передана в авиадиспетчерские службы перед вылетом.

Ранее сообщалось, что во время крушения легкомоторного вертолета в реку Сухона в Вологодской области погибли два человека. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают спасатели.

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