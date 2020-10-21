В больнице №21 в Уфе врачи по ошибке диагностировали мужчине беременность и направили его к гинекологу. Об этом пациент Салават Асхатов рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, соответствующий диагноз он обнаружил в своей истории болезни.

«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал Асхатов.

Мужчина попросил минздрав Башкирии обратить на данную погрешность внимание. По данным агентства «Башинформ», в ведомстве назвали произошедшее технической ошибкой. В минздраве отметили, что сделанный пациентом снимок документа был выложен в Сеть до проверки листа руководителем подразделения, то есть на нем нет подписи заведующего.