В Крыму зафиксирован высокий уровень летальности от коронавируса

В последние три недели в Крыму фиксируется высокий уровень летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.

Отмечается, что за последние три недели от инфекции в регионе скончались 53 человека (48% от всех зарегистрированных смертей от COVID-19 с момента вспышки эпидемии). Большинство погибших имели сердечнососудистые патологии.

За минувшие сутки на полуострове выявлены рекордные 203 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Симферополе и Бахчисарайском районе Крыма, рост заболеваемости наблюдается также в Кировском и Красногвардейском районах.

Согласно последним данным оперштаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от болезни в общей сложности 24 635 человек, при этом выздоровели 1 085 608 пациентов.

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