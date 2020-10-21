Власти Екатеринбурга пояснили призыв мэра выгонять из транспорта людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок и перчаток из общественного транспорта, заявил пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Карманова, заявление Высокинского вырвано из контекста. Мэр просил жителей города соблюдать масочный режим, пояснил пресс-секретарь.

«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», – подчеркнул Карманов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU заявил, что людей без масок и перчаток «можно и нужно» выгонять из общественного транспорта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэр Екатеринбурга призвал выталкивать из транспорта людей без масок