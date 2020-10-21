Двое осужденных сбежали из колонии в Приангарье
Бернст Ю.
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Двое осужденных за кражи и мошенничество сбежали из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба регионального ГУФСИН России.
Речь идет о Лиханове Николае 1993 года рождения и Сентякове Анатолие 1995 года рождения.
Осужденные могут скрываться в городах Свирск, Нижнеудинск, Братск и Зима, сообщили в ведомстве.
Из этой же колонии два месяца назад безвозвратно бежал осужденный Николай Грачев 1959 года рождения.
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