Двое осужденных сбежали из колонии в Приангарье

Двое осужденных за кражи и мошенничество сбежали из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба регионального ГУФСИН России.

Речь идет о Лиханове Николае 1993 года рождения и Сентякове Анатолие 1995 года рождения.

Осужденные могут скрываться в городах Свирск, Нижнеудинск, Братск и Зима, сообщили в ведомстве.

Из этой же колонии два месяца назад безвозвратно бежал осужденный Николай Грачев 1959 года рождения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иркутской области заключенный сбежал из колонии

— Подросток сбежал из зала суда Красноярска после оглашения приговора

— Генпрокуратура уточнила детали о побеге заключенных в Дагестане