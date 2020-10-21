В Москве в среду ожидается до +5°С
Бернст Ю.
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В Москве в среду, 21 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется в Москве до +3°С...+5°С, в Подмосковье — до +1°С...+6°С.
Во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега.
Ветер западного, юго-западного направления — 5-10 м/с.
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