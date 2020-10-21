Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе

Защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали следить за соблюдением температурного режима в помещениях и уделять внимание исправности систем отопления.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в игровых дошкольных организаций температура должны составлять 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в кабинетах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в жилых комнатах организаций соцобслуживания пожилых людей и инвалидов — 20-22 °С.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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