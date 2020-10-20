Мэр Екатеринбурга призвал выталкивать из транспорта людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU призвал выталкивать из общественного транспорта людей без масок и перчаток.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», – сказал Высокинский.

Он подчеркнул, что ограничения коснулись почти всех, затронув учебу, работу и экономическую сферу.

В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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