Во Франции впервые с мая от коронавируса за сутки умерли 163 человека
Карина Казанцева
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Во Франции впервые с середины мая от коронавируса за сутки умерли 163 человека, пишет РИА «Новости».
С начала эпидемии в стране заразились 930 745, скончались 33 885 человек. За последнюю неделю в больницы поступили 8754 пациента, 1493 из них — в реанимацию.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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