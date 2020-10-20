Во Франции впервые с мая от коронавируса за сутки умерли 163 человека

Во Франции впервые с середины мая от коронавируса за сутки умерли 163 человека, пишет РИА «Новости».

С начала эпидемии в стране заразились 930 745, скончались 33 885 человек. За последнюю неделю в больницы поступили 8754 пациента, 1493 из них — в реанимацию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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