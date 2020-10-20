В Берлине ужесточили масочный режим

В Берлине с 20 октября вводится обязательное ношение защитных масок на уличных ярмарках и рынках, а также на улицах с плотным пешеходным трафиком. Об этом заявил мэр (бургомистр) города Михаэль Мюллер, передает LR Online.

«Мы приняли решение об обязательном ношении масок на открытых рынках, то есть для уличных и рождественских ярмарок, рынков выходного дня, для лиц, стоящих в очередях на улице, а также на 10 улицах, где возникает плотный пешеходный трафик в связи с работой магазинов», — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр призвал жителей Берлина к постоянному ношению масок в общественных местах.

По последним данным, в Германии коронавирусом заразились 377 068 граждан, 9846 человек скончались.

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