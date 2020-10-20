Скончался декан философского факультета МГУ

Умер декан философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Ему было 67 лет.

В пресс-службе университета сообщили, что дата прощания будет объявлена позднее.

Миронов родился в Москве 4 апреля 1953 года. Он являлся выпускником философского факультета МГУ. С 1981 года Миронов преподавал на факультете. В 1998 году он стал заведующим кафедрой онтологии и теории познания, а также деканом факультета. Миронову было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова». Он был лауреатом Ломоносовских премий Московского университета за научную и педагогическую деятельность. Декан МГУ получал медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.