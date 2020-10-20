После крушения вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело

После крушения вертолета в реку Сухона в Вологодской области возбуждено уголовное дело. Об этом этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

«По факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе крушения вертолета в Вологодской области погиб гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев и сопровождавший его инвестор. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают спасатели. Всего на борту могли находиться четыре человека.

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