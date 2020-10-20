Суд взыскал с экс-министра Абызова более 32 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Как сообщает «Интерфакс», в доход государства обращено 32,5 млрд руб., которые, по версии следствия, он заработал, нарушая антикоррупционное законодательство.

«Исковое заявление удовлетворено», — говорится в сообщении.

14 октября Следственный комитет обнаружил у арестованного бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова многомиллионные банковские счета. Суд арестовал счета.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова до 25 декабря 2020 года. Он обвиняется по четырем статьям УК России: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

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