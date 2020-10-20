Совбез: террористы финансируют свою деятельность через онлайн-казино

Заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков рассказал, как террористы финансируют свою деятельность. Об этом пишет РИА «Новости».

«Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера», — сказал Коков.

Заместитель секретаря Совбеза добавил, что террористы также используют онлайн-казино, массовые рассылки о сборе пожертвований, фондовые рынки, электронные аукционы, биржи.

Также, по его словам, преступники получают деньги через гуманитарные благотворительные фонды и организации.

Коков подчеркнул, что в 2019 году и первом полугодии 2020 года российские органы финансовой разведки подготовили больше 400 материалов по выявленным схемам и каналам.

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