МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости COVID-19 среди студентов

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана закрыли на карантин из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом сообщает АГН «Москва», ссылаясь на источник.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — говорится в сообщении.

10 октября сообщалось, что общежитие Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России закрывается на карантин, который продлится две недели.

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