СК проверяет данные о поворачивавшем голову ребенка на 180 градусов медбрате

В Новосибирске следователи проверяют видеоролик из социальных сетей, в котом неизвестный массажист 1959 года рождения поворачивает голову грудного ребенка на 180 градусов. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

«На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка», — говорится в сообщении.

По данным СК, действия массажиста могут не отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья ребенка. Организована доследственная проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кишечная инфекция: в Дагестане ищут виновных в отравлении детей

— На лавочке со свернутой шеей: страшная гибель школьника в Москве

— Недоношенность и мертворождение: как пандемия повлияла на рожениц