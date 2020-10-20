СК проверяет данные о поворачивавшем голову ребенка на 180 градусов медбрате
В Новосибирске следователи проверяют видеоролик из социальных сетей, в котом неизвестный массажист 1959 года рождения поворачивает голову грудного ребенка на 180 градусов. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.
«На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка», — говорится в сообщении.
По данным СК, действия массажиста могут не отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья ребенка. Организована доследственная проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кишечная инфекция: в Дагестане ищут виновных в отравлении детей
— На лавочке со свернутой шеей: страшная гибель школьника в Москве
— Недоношенность и мертворождение: как пандемия повлияла на рожениц