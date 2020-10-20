Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться в конце ноября
Масштабная вакцинация жителей РФ от коронавируса может начаться в конце ноября. Об этом заявил генеральный директор компании «Р-Фарм», которая производит вакцину, Василий Игнатьев, передает «Интерфакс».
«Сейчас в масштабирование производства вакцины «Спутник» вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября», — сказал Игнатьев.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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