Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться в конце ноября

Масштабная вакцинация жителей РФ от коронавируса может начаться в конце ноября. Об этом заявил генеральный директор компании «Р-Фарм», которая производит вакцину, Василий Игнатьев, передает «Интерфакс».

«Сейчас в масштабирование производства вакцины «Спутник» вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября», — сказал Игнатьев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве еще 1960 человек вылечились от коронавируса

— В России в октябре выпустят около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

— РБК: власти не будут повторно вводить нерабочий режим из-за COVID-19