В Туве восстановили подачу света

Подача электроэнергии во все дома и предприятия Тувы восстановлена, специалисты оперативно устранили неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Россети.

«В кратчайшие сроки электроснабжение Тывы восстановлено. В 12.18 (8.18 мск) защитной автоматикой отключилась одна из линий 220 кВ, питающих потребителей Республики Тыва. Потребители уже запитаны по резервной линии», — заявили агентству в компании.

Отмечается, что во время отключения все социально значимые объекты республики получали электричество из резервных источников.

Ранее мэрия Кызыла сообщала, что вся Тува осталась без света из-за аварии на электросетях. Подачу электричества обещали восстановить в течение часа.

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