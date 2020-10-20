Минпросвещения: в России на карантин из-за COVID-19 закрыты 126 школ

В России на карантин из-за обнаружения коронавируса у обучающихся остаются закрытыми 126 школ в 36 регионах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения РФ.

«Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — сообщили в министерстве.

В процентном соотношении, их число составляет 0,32% от всех средних школ в России, следует из опубликованных данных.

Ранее Минпросвещения сообщало, что не собирается переводить все образовательные учреждения в стране на режим дистанционного обучения из-за пандемии. Решение об этом каждый регион будет принимать самостоятельно.

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