Двое мужчин пострадали из-за взрыва гранаты в квартире на Украине
Анна Светлова
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Двое мужчин получили ранения при взрыве гранаты в квартире в Луганской области Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции страны.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером, 19 октября. Взрыв прогремел на кухне в квартире дома по проспекту Победителей. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести, их госпитализировали.
На месте происшествия действовали взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.
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