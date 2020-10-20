Двое мужчин пострадали из-за взрыва гранаты в квартире на Украине

Двое мужчин получили ранения при взрыве гранаты в квартире в Луганской области Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции страны.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером, 19 октября. Взрыв прогремел на кухне в квартире дома по проспекту Победителей. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести, их госпитализировали.

На месте происшествия действовали взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

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