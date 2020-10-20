Тува оказалась полностью обесточена из-за аварии на электросетях

На всей территории Тувы произошло внезапное отключение электричества из-за крупной аварии на электросетях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Кызыла.

«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл», — сообщили в пресс-службе.

Власти республики обещают восстановить подачу электричества в течение часа. Жителей региона попросили сохранять спокойствие.

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