Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски утром 20 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным службы, подземные толчки произошли в 4.07 по UTC (7.04 мск). Их эпицентр располагался в 128 км от города Санд-Пойнт. Очаг землетрясения располагался на глубине 13,8 км.

Это землетрясение стало уже вторым за неделю у берегов Аляски. Накануне специалисты сообщали о подземных толчках магнитудой 7,5 баллов, после чего последовала серия афтершоков магнитудой от 2,9 до 5,9, которые ощутили местные жители.

Была объявлена угроза цунами. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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