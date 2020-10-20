Мэр Красноярска заразился коронавирусом
Михаил Кириллов
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Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«На выходных одна из дочерей сказала, что была контактным лицом. Все помчались сдавать тесты, и, к сожалению, у нас двоих положительные результаты», — написал Еремин.
Мэр добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально. Он самоизолировался у себя дома и продолжает работать в удаленном режиме.
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