Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«На выходных одна из дочерей сказала, что была контактным лицом. Все помчались сдавать тесты, и, к сожалению, у нас двоих положительные результаты», — написал Еремин.

Мэр добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально. Он самоизолировался у себя дома и продолжает работать в удаленном режиме.

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