В Москве во вторник ожидается первый снег

В Москве во вторник, 20 октября, ожидается выпадение первого снега. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодня с высокой степенью вероятности выпадет первый снег. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный мокрый снег, мы увидим его в ближайшие часы», — рассказал метеоролог.

По его словам, выпадет порядка 1-2 мм снега. Температура воздуха в этот день в Москве достигнет +3°C — +5°C, в Московской области — +1°C — +6°C. Ветер будет западный, северо-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Отмечается, что при относительной влажности 80%, по ощущениям будет как -1°C.

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