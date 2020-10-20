Эколог в Москве погибла после укуса осы в квартире

Эколог и член московского отделения «Партии зеленых» Александра Аставина была найдена мертвой в своей квартире на востоке Москвы. Причиной смерти женщины мог стать укус осы, пишет портал mk.ru.

По данным издания, трагедия произошла утром 19 октября. Аставина разговаривала по телефону со своим знакомым. Во время беседы она решила выпить стакан сока и не заметила в нем осу, которая и укусила женщину.

Она рассказала собеседнику о случившемся, а через минуту пожаловалась на ухудшение самочувствия. После этого связь прервалась.

Знакомый Аставиной несколько раз пытался перезвонить женщине, а после поехал к ней в квартиру. Ему потребовалось вызвать МЧС, полицию и бригаду врачей, чтобы вскрыть дверь. В квартире эколога обнаружили мертвой.

По словам приятеля погибшей, женщина ранее не жаловалась на приступы аллергии или серьезные проблемы со здоровьем, однако около года назад лечила некое сердечное заболевание.

В настоящее время медики выясняют точную причину смерти эколога.