В Москве пошел мокрый снег

В ряде районов Москвы пошел мокрый снег, передает РИА «Новости».

Он будет местами и ночью, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что много осадков не выпадет — менее одного миллиметра осадков, и снежный покров не образуется.

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