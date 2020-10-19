В Москве пошел мокрый снег
Бернст Ю.
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В ряде районов Москвы пошел мокрый снег, передает РИА «Новости».
Он будет местами и ночью, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что много осадков не выпадет — менее одного миллиметра осадков, и снежный покров не образуется.
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