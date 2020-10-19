В России не нашли новых штаммов коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, что в настоящее время в России не зафиксированы штаммы коронавируса, которые бы отличались от вариантов в других странах, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Норвегии медики выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Врачи нашли мутацию в городе Тронхейме.

Как уточнили в службе, в России регулярно изучается генетическое разнообразие циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. В частности, специалисты каждый месяц расшифровывают более 150 геномов.

«Получаемые данные используются для анализа актуальности используемых диагностических тест-систем, помогают выявлять завозные случаи, оценивать региональные особенности генетического разнообразия SARS-CoV-2», — добавили в Роспотребнадзоре.

Притом пока в территории РФ не было выявлено штаммов, которые бы отличались от известных в мире.

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