В РФПИ рассказали, где будет производиться российская вакцина от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» института им.Гамалеи Минздрава будет производиться в Бразилии, Южной Корее, Индии и Китае, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Димтриев. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить в Индии, в Бразилии, Корее и в Китае и еще одной стране», — сказал Дмитриев.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог: российская вакцина будет действовать против выявленного в Норвегии штамма коронавируса

— В США за сутки коронавирусом заразились больше 48 тысяч человек

— Россия готова предложить Европе три свои вакцины от коронавируса