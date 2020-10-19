Глава Роспотребнадзора назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России напряженная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической», — уточнила Попова.

По ее словам, в России в настоящее время принимаются все меры для стабилизации ситуации.

Глава Роспотребнадзора призвала граждан соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса, в том числе носить маски и следить за тем, чтобы пожилые люди сидели дома.

Она также добавила, что сейчас в стране период эпидподъема.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала пандемии выявлено 1 399 334 случая коронавируса, зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.

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