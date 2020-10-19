Украинца осудили за попытку контрабанды деталей военной техники из Омска

Омский суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Кузнецову и россиянину Николая Черноскутову за попытку контрабанды из Омска на Украину деталей авиационной военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

Кузнецову назначили наказание по статье «Приготовление к контрабанде иного вооружения» в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Черноскутов был приговорен к 1 году и 10 месяцам в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей по статье «Пособничество в приготовлении к контрабанде иного вооружения».

Было установлено, что в 2019 году гражданин Украины спланировал контрабандный вывоз деталей авиационной военной техники из Омска на родину. С помощью Черноскутова он начал устанавливать контакты с россиянами, которые имели отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса. Прибыв в Омск для покупки деталей Кузнецов был задержан сотрудниками регионального УФСБ.