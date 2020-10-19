Петербуржец из мести сжег машину бывшей любовницы

В Петербурге мужчина поджег машину бывшей возлюбленной, передает РЕН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петрбургу и Ленобласти.

Отмечается, что ранее 55-летний петербуржец привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Вероятно, в этот раз он вновь решился сжечь автомобиль из мести.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, он задержан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пьяный москвич сжег четыре автомобиля во дворе дома

— В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

— Житель Воронежа поджег автомобиль с годовалой дочерью из-за ссоры с женой