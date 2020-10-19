Мужчина открыл стрельбу по детям из окна в Москве
В Москве мужчина открыл стрельбу из пневматического по детям, играющим во дворе. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел вечером 17 октября. Ранения получил 14-летний подросток.
Полицейские нашли квартиру, откуда велась стрельба. Выяснилось, что в ней проживает ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. По его словам, дети сильно шумели во дворе, он сделал замечание, однако они продолжили веселиться. После этого москвич решил выстрелить в воздух и даже «не подозревал, что мог в кого-то попасть».
Правоохранители составили в отношении стрелявшего административный протокол.
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