Мужчина открыл стрельбу по детям из окна в Москве

В Москве мужчина открыл стрельбу из пневматического по детям, играющим во дворе. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел вечером 17 октября. Ранения получил 14-летний подросток.

Полицейские нашли квартиру, откуда велась стрельба. Выяснилось, что в ней проживает ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина. По его словам, дети сильно шумели во дворе, он сделал замечание, однако они продолжили веселиться. После этого москвич решил выстрелить в воздух и даже «не подозревал, что мог в кого-то попасть».

Правоохранители составили в отношении стрелявшего административный протокол.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двое задержаны после стрельбы у караоке-клуба в Москве

— Мужчина открыл стрельбу из автомата из окна дома в Подмосковье

— На северо-востоке Москвы конфликт между мужчинами закончился стрельбой