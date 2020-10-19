В Туркмении, где официально нет коронавируса, призвали граждан носить маски
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, призвало граждан страны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что СМС-сообщения с таким советом от ведомства получили абоненты национального сотового оператора «Алтын асыр» (Золотой век).
Жителям страны посоветовали «для укрепления здоровья» носить защитные медицинские маски, в местах скопления людей соблюдать дистанцию в два метра и соблюдать требования личной гигиены.
Согласно официальным данным медицинских властей, в Туркмении не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в республике введен поголовный масочный режим и другие ограничения.
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