В районе крушения судна в Баренцевом море нашли тело

В районе крушения маломерного судна в Баренцевом море, где пропали три человека, нашли тело мужчины. Об этом сообщает ГУМЧС России по Мурманской области.

Труп был обнаружен на западном берегу губы Вайда, предположительно, это один из пропавших.

Ранее стало известно, что маломерное судно «Юбилейный» село на мель на камнях и затонуло восточнее губы Вайда полуострова Рыбачий. На борту находилось 10 человек, семь из них были спасены.

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