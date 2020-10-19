В ТРЦ и общепиты Подмосковья не будут пускать посетителей с температурой

Посетителей подмосковных торгово-развлекательных центров и организаций общественного питания не будут пускать в здания при повышени температуры тела. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Так, ТРЦ площадью больше 5 тысяч квадратных метров и организации, предоставляющие услуги общественного питания, должны будут бесконтактно измерять температуру тела посетителей.

«В случае выявления граждан с повышенной температурой – не допускать таких граждан в здания, строения, сооружения», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Московской области.

Ранее Воробьев ввел ограничение на посещение выставок, музеев, массовых и спортивных мероприятий.

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