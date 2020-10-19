Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается непростой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время особенно важно максимально снизить риск заражения, в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями, которые особенно уязвимы перед инфекциями.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала пандемии выявлено 1 399 334 случая коронавируса, зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.

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