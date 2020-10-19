Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 40 миллионов, информирует американский университет Джонcа Хопкинса, который занимается сбором данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 40 050 902 случая заражения инфекцией. Выздоровел 27 503 601 человек, скончались 1 113 750.

Больше всего случаев заражения выявлено в США (8 154 936), Индии (7 550 273) и Бразилии (5 224 362).

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