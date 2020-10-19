Данные о подготовке убийств нижегородским стрелком были в 2019 году

Предполагается, что данные о подготовке убийства стрелком из Нижегородской области были еще в марте 2019 года, но инспектор отдела по делам несовершеннолетних отказалась возбуждать уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В отношении инспектора возбуждено дело о халатности.

По информации следствия, в марте прошлого года подозреваемая, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий школьника, нарушила требования уголовно-процессуального закона. При наличии в материалах проверки достаточных сведений, указывающих на наличие в действиях тогда еще несовершеннолетнего Дмитрия Монахова признаков преступления, приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления.

Ранее сообщалось, что арестован врач, выдавший медицинские справки для получения разрешения на приобретение оружия подозреваемому.

12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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