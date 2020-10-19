Почти 990 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки

В Москве 988 пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализированы за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 327 человек.

При этом в столице выявлено 5376 новых случаев коронавируса. 10,3% среди новых заболевших — дети, 45,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% — от 46 до 65 лет, еще 9,5% — от 66 до 79 лет.

Кроме того, 3,7% инфицированных — люди старше 80 лет. Все заболевшие пациенты и контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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