Арестован врач, выдавший справки стрелку из Нижегородской области

Арестован врач, выдавший медицинские справки для получения разрешения на покупку оружия подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области 12 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерия Лазарева.

Медик подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК России (Халатность).

12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потери от COVID-19: россияне лишились 841 млрд рублей

— СК возбудил дело о халатности чиновников после стрельбы под Нижним Новгородом

— Нижегородский стрелок купил справку, чтобы получить разрешение на оружие

— Нижегородский стрелок ранее не привлекался к ответственности