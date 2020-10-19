В Москве в понедельник ожидается до +7°С

В Москве в понедельник, 19 октября, ожидается до +7°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, следует из данных Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +5...+7°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 16 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до 0...+2°С. Ветер подует западный, юго-западный, 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, а ночью — 743.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.