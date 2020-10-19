В РФ предложили ввести стандарт дистанционного урока
Эксперты Института прогрессивного образования направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо, в котором предлагают ввести в России стандарт проведения дистанционного урока, передает RT.
В обращении указывается, что у учеников и их родителей во время всеобщей самоизоляции был недостаточно организован рабочий процесс. Зачастую детям приходилось самостоятельно изучать тот или иной материал. При этом формат проведения урока заранее не был обговорен, указали в институте.
«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — отмечается в тексте обращения.
Кроме того, эксперты института просят ввести запрет на перевод дисциплин исключительно на самостоятельное изучение и предложили распределять их на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, а также те, где оно носит только рекомендательный характер.
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