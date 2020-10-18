Число задержанных на воскресных акциях в Белоруссии превысило 100

Число задержанных на оппозиционных акциях в Белоруссии в воскресенье возросло до 110 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации центра, задержания прошли в Минске, Светлогорске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке. Некоторых задержанных уже отпустили из отделений.

Ранее «Весна» сообщала о задержании 81 протестующего. Подавляющее большинство из них были схвачены в Минске.

В свою очередь, в белорусском МВД численность задержанных пока не уточнили.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.

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