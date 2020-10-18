На воскресной акции оппозиции в Белоруссии задержали более 80 человек

На протестных акциях в Белоруссии в воскресенье, 18 октября, был задержан 81 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации центра, задержания прошли в Минске, Светлогорске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке. Некоторых задержанных уже отпустили из отделений.

В свою очередь, в белорусском МВД численность задержанных пока не уточнили.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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