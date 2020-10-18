В Москве начнут проверять маски и перчатки на всех станциях метро
Полиция и сотрудники Московского метрополитена начнут проверять с понедельника, 19 октября, наличие масок и перчаток на всех станциях из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», — говорится в сообщении.
Проверки коснутся также автобусов, электробусов, трамваев и всех поездов МЦД, добавили в департаменте.
Кроме того, чиновники попросили всех граждан, кто чувствует хотя бы малейшее недомогание, оставаться дома.
«Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — отметили в дептрансе.
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