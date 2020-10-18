В подмосковном Клину произошел пожар в мебельном цехе

Пожар на площади 280 квадратных метров произошел на предприятии по производству мебели в подмосковном городе Клин, передает РИА «Новости» сообщение региональных экстренных служб.

«На территории мебельного цеха на улице Лесная, в 2-хэтажном административном здании, происходит загорание на площади 280 квадратных метров», — говорится в сообщении.

К месту возгорания направились пожарные, сейчас они активно борются с огнем.

Отмечается, что людей в здании нет. Сведений о пострадавших не поступало.

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