В подмосковном Клину произошел пожар в мебельном цехе
Михаил Кириллов
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Пожар на площади 280 квадратных метров произошел на предприятии по производству мебели в подмосковном городе Клин, передает РИА «Новости» сообщение региональных экстренных служб.
«На территории мебельного цеха на улице Лесная, в 2-хэтажном административном здании, происходит загорание на площади 280 квадратных метров», — говорится в сообщении.
К месту возгорания направились пожарные, сейчас они активно борются с огнем.
Отмечается, что людей в здании нет. Сведений о пострадавших не поступало.
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