В Минске начались первые задержания

В Минске начались задержания сторонников оппозиции перед началом митинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, в центре города на тонированных микроавтобусах курсируют так называемые «мобильные группы» силовиков.

Они останавливаются возле сторонников оппозиции, которые направляются на марш, и проводят задержания.

Отмечается, что самые масштабные задержания произошли возле метро «Партизанская».

На данный момент задержаны около 10 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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