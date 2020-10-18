Жителей Сочи и туристов предупредили о грозах и усилении ветра до 17 м/с

Жителей города Сочи и отдыхающих предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ближайшие сутки. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Спасатели предупреждают, что во второй половине дня и вечером 19 октября на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на западный и северо-западный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местами порывы ветра будут достигать 17 м/с, возможны сильные дожди и грозы.

Сочинцам и туристам рекомендуется отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

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