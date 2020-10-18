Мужчина объявил себя королем и проник в Версальский дворец

На территорию Версальского дворца проник мужчина, пишет газета Le Figaro.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября. Отмечается, что предметам мебели и коллегиям дворца ущерб нанесен не был.

«Этот человек приехал в Версаль из Парижа, он сказал водителю такси, что намерен проникнуть в замок», — рассказал сотрудник музея.

После этого таксист сообщил о подозрительном мужчине в полицию. По его словам, пассажир называл себя королем.

Злоумышленника задержали, когда он разбил окно у входной двери, откуда можно попасть в нижнюю галерею. Сейчас 31-летний мужчина арестован.

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