Мужчина объявил себя королем и проник в Версальский дворец
Катерина Медведева
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На территорию Версальского дворца проник мужчина, пишет газета Le Figaro.
Инцидент произошел в ночь на 18 октября. Отмечается, что предметам мебели и коллегиям дворца ущерб нанесен не был.
«Этот человек приехал в Версаль из Парижа, он сказал водителю такси, что намерен проникнуть в замок», — рассказал сотрудник музея.
После этого таксист сообщил о подозрительном мужчине в полицию. По его словам, пассажир называл себя королем.
Злоумышленника задержали, когда он разбил окно у входной двери, откуда можно попасть в нижнюю галерею. Сейчас 31-летний мужчина арестован.
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