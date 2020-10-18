Шесть станций метро временно закрыты в Минске

В Минске приостановили работу шесть станций метро в преддверии акции оппозиции. Об этом сообщает метрополитен в Telegram-канале.

На вход и на выход были закрыты станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская.

Поезда проезжают эти станции без остановки.

Как отмечается, такие меры были предприняты «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

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