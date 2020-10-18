Шесть станций метро временно закрыты в Минске
Екатерина Зайцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Минске приостановили работу шесть станций метро в преддверии акции оппозиции. Об этом сообщает метрополитен в Telegram-канале.
На вход и на выход были закрыты станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская.
Поезда проезжают эти станции без остановки.
Как отмечается, такие меры были предприняты «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Священная война»: в Минске полицейские задержали 40 человек
— В Белоруссии задержали 58 митингующих за прошедший день
— Центр Минска взят силовиками под контроль из-за предстоящих протестов